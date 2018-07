Zwemplassen Gelderland hebben last van 'mooiweermoeheid'

Startschot gegeven voor woningbouw op Landgoed Engelander­holt in Beekbergen

15:55 Met de onthulling van het bouwbord, is definitief het startschot gegeven voor de realisatie van twaalf villa's, een appartementencomplex en een paardensportcentrum op Landgoed Spelderholt in Beekbergen. Er is geen weg meer terug.