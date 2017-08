Zwemtocht tegen kanker sluit heftige periode af voor Hennie Elberse

Doodziek was Hennie Elberse. Zondag 17 september zwemt ze tegen kanker.,,Ik wil genieten en niet in angst blijven leven.'' Ook een team van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn doet mee.

Het is een wonder dat ik er nog ben, zegt Hennie Elberse. Tot drie keer toe moesten haar man en kinderen afscheid van haar nemen. Bij de eerste editie van Swim to Fight Cancer zat ze op een stoel langs het Apeldoorns kanaal haar zweminstructrice Monique aan te moedigen. Zondag 17 september doet de 50-jarige Hennie zelf mee. In oktober vorig jaar vroeg ze tijdens een controle aan Cees Schaar, haar behandelend arts in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn: ,,Mag ik volgend jaar in het kanaal zwemmen tegen kanker?'' Hij zei volmondig ja, vertelt ze breeduit lachend. ,,En het is fantastisch dat hij nu zelf ook met een team meedoet.''

Zeldzame ziekte

Bij Hennie Elberse werd in februari 2007 een zeldzame ziekte van het beenmerg vastgesteld. ,,Er werden geen rode bloedcellen aangemaakt en ik had geen witte bloedlichaampjes, waardoor ik vatbaar was voor ernstige infecties. Mijn innerlijk systeem werd mijn vijand.'' Behandelingen met bloedtransfusies, chemokuur en bestraling hadden niet het gewenste resultaat. Er werd een donor gezocht en gevonden voor een beenmergtransplantatie. ,,Ik lag in isolatie, 24 uur alleen op een kamer in het ziekenhuis, dat is confronterend voor jezelf. Je bent niet meer die onafhankelijke vrouw, moeder, echtgenote, maar een patiënt die niets meer zelf kan'', vertelt ze geëmotioneerd. ,,Ik kon alleen liggen, alles moest ik in het revalidatiecentrum opnieuw leren: zitten, eten, lopen. Mijn eerste doel was zelf op het toilet zitten.''

Dankbaar

Langzaam ging het beter, totdat ze in 2013 slecht nieuws kreeg. Een zeldzaam syndroom bedreigde haar leven en daarbovenop kwam een miltinfarct. ,,Eerst had ik geen zin in een zware chemokuur. Ik was zo moe en de overlevingskans was tien procent. Gelukkig sloeg het aan en kon ik weer aan mijn herstel werken. Ik ben zo dankbaar voor de steun die ik al die jaren heb gehad van mijn man. Herman vindt het geweldig dat ik ga zwemmen voor dit goede doel. Mijn bloedwaarden zijn nu stabiel. Ik wil genieten en niet in angst blijven leven.''

Meedoen met de zwemtocht betekent voor haar de afsluiting van een heftige periode. ,,Ik zwem om geld in te zamelen voor onderzoek en wil andere mensen laten zien dat ik kracht put uit mijn ziekte. Ik weet niet of ik de 1.500 meter haal, maar voor mij is dit nu al een overwinning.''