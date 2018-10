Zwijn van buiten komt park De Hoge Veluwe niet in

Aanleiding is het oprukken van de varkenspest, die inmiddels al in België is opgedoken. Doordat het park de zogeheten varkenspoortjes heeft afgesloten, kunnen eventueel besmette zwijnen van buitenaf niet meer binnenkomen en gezonde dieren in het park aansteken. ,,En omgekeerd geldt dat natuurlijk ook’’, zegt Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering van het park. ,,Onze dieren zouden een groot gebied daarbuiten kunnen besmetten.’’

Met het afsluiten van zijn territorium neemt het park volgens Leidekker zijn verantwoordelijkheid. ,,Als je wacht op maatregelen van de overheid, ben je altijd te laat.’’ Hij hoopt dat de afsluiting voor korte duur is, maar is daar niet zeker van. ,,We moeten wachten tot de uitbraak van varkenspest onder controle is. Of dat morgen, 1 december of in 2024 is, daar durf ik niets over te zeggen.’’