Zwijnen in Hoenderloo worden niet afgeschoten

De wilde zwijnen die overlast veroorzaken in Hoenderloo, hoeven nog niet voor hun leven te vrezen. De provincie heeft het plan om de dieren af te schieten voorlopig laten varen. Een beter hek helpt ook.

Het afschieten van de wilde zwijnen die bij Hoenderloo schade veroorzaken, gaat waarschijnlijk niet door. De zwijnen breken telkens door een provinciaal hekwerk en ruïneren vervolgens het campingterrein van 't Schinkel. Als het hekwerk wordt opgeknapt is het probleem ook weg, zegt wethouder Mark Sandmann.

Campingeigenaar Harry Uithol luidde recent de noodklok en sindsdien liggen de zwijnen bij het dorp onder vuur. De eigenaar van 't Schinkel riep dat hij z'n camping gaat sluiten omdat de beesten 's nachts telkens op zijn terrein komen snacken en het hele campingterrein kapot wroeten. Later slikte hij die woorden weer in, maar z'n punt had Uithol gemaakt: zo kan het niet langer.

Krakkemikkig

Het provinciale hekwerk dat de beesten moet tegenhouden blijkt krakkemikkig, maar tot dusver wilde de provincie nog niet de portemonnee trekken om de verouderde afscheiding te vervangen door een zwijnenbestendig hek. In plaats daarvan werden draconische maatregelen aangekondigd die een stuk minder duur zijn: een plan van aanpak om met gerichte afschot verdere schade te voorkomen.

Dat leidde tot protesten. De Partij voor de Dieren nam het meteen voor de zwijnen op. Donderdagavond vroeg de PvdA aan wethouder Sandmann wat hij doet om het probleem op te lossen.

,,Dit is een urgent probleem waarover we vrijwel dagelijks contact hebben met de ondernemer en de diverse overheidsinstanties'', gaf Sandmann aan. ,,Ik heb er ook met de gedeputeerde over gesproken. Vooralsnog wordt er in ieder geval nog niet overgegaan tot afschot.''

Die zwijnen treft eigenlijk geen blaam, vindt Sandmann. 's Nachts komen ze op zoek naar lekkere hapjes naar het campingterrein, maar daarna gaan ze weer weg. Het echte probleem is dus het hekwerk. ,,Dat is niet sterk genoeg en daar is een structurele oplossing voor nodig'', aldus Sandmann.

Volgens provinciewoordvoerster Everdien Gunsing zijn daarover maatregelen in voorbereiding. Dinsdag willen Gedeputeerde Staten een besluit nemen. Als het hekwerk wordt vervangen, hoeven de zwijnen in de buurt van de camping niet meer te vrezen voor de kogel. Tenzij na vervanging of reparatie blijkt dat er nog zwijnen aan de verkeerde kant van het hek lopen, zegt Laura Schrauwen van de Faunabeheereenheid Gelderland. Dan worden die alsnog afgeschoten.