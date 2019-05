Zwitsal Apeldoorn heeft nog twee gezichten: van levendig tot vervallen en gesloten

Drempel gaat omhoog voor hulp aan Apeldoorns kind

8:00 De drempel voor jeugdhulp in Apeldoorn gaat omhoog. Dat is hard nodig om grip te krijgen op de ‘exploderende’ kosten, stelt de gemeente. ,,Als een kind een beetje wiebelig is, is er niet meteen een ADHD-onderzoek nodig.’’ Ondertussen wordt ook bij andere gemeentelijke uitgaven gezocht naar bezuinigingen.