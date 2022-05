Zwitsalterrein in Apeldoorn in Amerikaanse sferen voor Classic Car Show met honderden oldtimers

RIVM waarschuwt Biblebelt voor versprei­ding mazelen en polio bij Oekraïense vluchtelin­gen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een brief gestuurd aan reformatorische organisaties die Oekraïners opvangen. In de brief waarschuwt het RIVM voor een mogelijke uitbraak van mazelen en polio.

28 april