Zwollenaar Scholte nieuwe directeur Rabobank Apeldoorn

Forse wachttijd in Gelre ziekenhui­zen voor patiënten met maag-, darm- of leverklach­ten

9:20 Mensen die terecht willen bij een mdl-arts van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn of Zutphen, krijgen te maken met forse wachttijden. Het kan in sommige gevallen enkele maanden duren tot er een plek is. De vakgroep voor maag- , darm- en leverziekten kampt met personeelstekort.