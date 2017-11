Zwolse oprichter Kaldi koffie&thee wint koffie-award

Zwollenaar Hanse Tietema mocht tijdens het European Coffee Awards & Galadiner op 21 november de prestigieuze prijs in ontvangst nemen voor Outstanding contribution to the European Coffee Industry voor zijn koffie-concept Kaldi, koffie en thee.

In het kader van het European Coffee Symposium in Warschau, overhandigde Jeffrey Young, directeur van Allegra, deze fantastische prijs. De European Coffee Awards zijn de meest vooraanstaande prijzen in de Europese koffie- en food-to- go markt.

In het jubileumjaar van het koffiesymposium wordt er, middels deze prijzen, extra nadruk gelegd op de erkenning en promotie van de bedrijfs- en individuele uitmuntendheid in de hele sector. Meer dan 10.000 executives hebben hun stem uitgebracht en de winnaars zijn gekozen door mensen werkzaam in de koffie- en food-industrie, wat deze Awards binnen het vakgebied zo toonaangevend maken.

Vereerd

Hans Tietema is blij en vereerd dat hij als enige Nederlander deze Europese Award in handen kreeg: ,,Wat een geweldige avond! Ik ben onwijs trots dat ik als oprichter van Kaldi de prijs voor het leveren van een uitzonderlijke bijdrage aan de Europese koffie industrie mocht ontvangen. Dat we als koffieketen deze prijs hebben gekregen, is voor ons een beloning voor al onze inzet en een bewijs dat we als professionals bestempeld worden. Het is een enorme motivatie om door te gaan met het ontdekken en maken van fantastische koffies en ons verder te ontwikkelen in koffieland”.

Kaldi groeit