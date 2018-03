Zwolse studenten maken escaperoom voor politie in Apeldoorn

Realistisch

In de vijf verschillende ruimtes komen allerlei onderwerpen voorbij. Van de opiumwet tot fouilleren en staande houden en doorzoeken van een huis of bedrijf. Agenten moeten drugsvondsten doen in woningen en op zoek gaan naar mogelijke verdachten. De escaperoom is tot eind april al volgeboekt. Dat zijn samen zo'n vierhonderd politiemensen. Het gaat er allemaal behoorlijk serieus aan toe, zegt Musch. ,,Het klinkt als een spel maar iedereen weet dat je hier alleen doorheen komt op basis van een juist gebruik van je bevoegdheden. Je doet hier de dingen die je in je dagelijks werk ook tegenkomt. Dat we het niet in een klaslokaal of in de kelder van het politiebureau doen draagt ook bij aan het realistische scenario.''