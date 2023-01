1200 zonnepanelen en goede isolatie: ‘Je kunt Rijnstate Elst bij wijze van spreken met één kaars verwarmen’

Waarom is die vrouw achter de toonbank ineens verdwenen? Eerste grote controle in Arnhemse horeca dit jaar

ARNHEM - De eerste grote gezamenlijke horecacontrole van 2023 was vrijdagavond in Malburgen. In totaal wil burgemeester Ahmed Marcouch dit jaar zes keer bedrijven controleren op de regels.

21 januari