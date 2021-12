150 trekkers op de stoep bij Omroep Gelderland uit protest tegen journalistiek onderzoek: ‘Angst voor activisten op erf’

Oosterbeek gedenkt nu weer hoe weerloze Jan werd doodgescho­ten: ‘Elk verhaal verdient het om nooit te worden vergeten’

OOSTERBEEK - De gemeente Renkum is hard op weg om het leed van de Tweede Wereldoorlog vast te leggen in nieuwe gedenknaalden. In twee jaar tijd verrezen op negen plekken monumenten voor zestien burgers die willens en wetens doodgeschoten werden door de Duitsers. Bovendien is een groot monument in aantocht voor alle burgerslachtoffers van het oorlogsgeweld in Oosterbeek.

15 december