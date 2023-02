17-jarige scholier steekt op klaarlichte dag man neer die opkomt voor zijn broertje

Dag na steekpar­tij is de ontzetting groot bij leerlingen van Arnhemse school: ‘Je wilt toch weten: is iedereen oké?’

ARNHEM - De dag na de steekpartij naast hun school is de ontzetting groot bij veel leerlingen van het Thomas a Kempiscollege. ,,Docenten vragen in de les of we het er over willen hebben. Maar dan zegt natuurlijk niemand: ja, ik.”

24 september