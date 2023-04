19-jarige ‘coureur’ rijdt door rood en drukt met illegaal blauw zwaailicht automobilisten aan de kant

Met video Frans volbracht zijn vaders droom en zeilde de wereld rond: ‘Toen hij overleed, herdacht ik hem op zee’

Hij deed wat zijn vader zich had voorgenomen. Frans Budel uit Velp volbracht in het afgelopen jaar met zijn zeilpartner een van de zwaarste zeilwedstrijden ter wereld. Sterker: hij won de Globe 40. Tijdens de tocht kreeg hij te horen dat zijn vader was overleden. ,,Ik eerde hem, met Kaap Hoorn op de achtergrond.”