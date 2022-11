190 euro energiecompensatie massaal gedoneerd: ‘Heel blij mee, maar helaas ook heel erg nodig’

Arnhem kleurt oranje om geweld tegen vrouwen te stoppen, van mis­plaatste grappen tot moord

ARNHEM - Dat molen De Kroon in de Arnhemse wijk Klarendal ’s avonds oranje kleurt, heeft niets met het WK voetbal in Qatar te maken. En alles met een internationale campagne over het stoppen van geweld tegen vrouwen: Orange the World.

29 november