200 miljard euro voor een klimaatneutraal Gelderland in 2050. Klopt dat wel?

Klopt het wel wat Markink beweert?

Het is een vraag die deskundigen niet zo een-twee-drie vanuit hun bureaustoel kunnen beantwoorden, zo blijkt uit een rondgang. Dat Markink niet kan zeggen hoe zijn doorberekening precies is opgebouwd, maakt het helemaal lastig te reageren. Zo vraagt Mascha Smit, lector Duurzame Energie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), zich af of bij de rekensom rekening is gehouden met economische kosten die bespaard worden door te investeren in een milieuvriendelijker Gelderland. Een woordvoerder van de universiteit van Wageningen vertelt dat het ‘sowieso onmogelijk’ is cijfers voor de toekomst hard te maken.



Landelijk Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet stelde eerder al meermaals dat de klimaatambities voor heel Nederland minstens 1000 miljard gaan kosten. Naar aanleiding van die bewering deed De Volkskrant in februari een feitencheck. De conclusie: de kosten tot 2050 zijn ‘nauwelijks te controleren’, maar met een flinke slag om de arm zou het bedrag voor een groen Nederland wel eens kunnen oplopen tussen de 500 en 700 miljard. Dat ligt in de buurt van de 660 miljard waar onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau CE Delft bij een schatting in 2017 op uitkwam.



De mogelijke 200 miljard van Markink voor alleen Gelderland vormt daar al bijna eenderde van. In dat opzicht een enorme hoeveelheid euro’s voor één provincie.