21-jarige Paco Geutjes uit Spijk overlijdt aan gevolgen crash in Arnhem

updateARNHEM/ ZEVENAAR - Een van de vijf inzittenden van de auto die in de nacht van zaterdag op zondag tegen een trolleymast botste op de Johan de Wittlaan in Arnhem is in het ziekenhuis overleden. Het gaat om de 21-jarige Paco Geutjes, zo heeft zijn voetbalclub RKHVV bevestigd.

Van de vijf inzittenden raakten er drie zeer zwaar gewond, onder wie Geutjes. Ook voetballer Youri Roseboom van FC Eindhoven zat in de auto. Hij raakte gewond, maar zijn toestand was niet kritiek. De andere betrokkenen, in de leeftijd van 18 tot 21 jaar, komen uit Arnhem, Braamt en Lobith.

Geutjes werd dit weekeinde in het ziekenhuis in Nijmegen in coma gehouden, maar volgens bestuurslid Iwan de Jong van RKHVV is Geutjes maandagochtend overleden. ,,We hebben contact gehad met de familie.’’

Over de toestand van de andere gewonden doet de politie geen mededelingen. Naar de oorzaak van het ongeval wordt nog onderzoek gedaan.

Voetbalverleden

Geutjes speelde in de jeugd van De Graafschap, voordat hij 2017 de overstap maakte naar Achilles’29 in Groesbeek. Daarna speelde hij nog voor JVC in Cuijk en sinds dit seizoen voor RKHVV in Huissen.