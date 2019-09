3FM Serious Request: The Lifeline voert door Zutphen, Deventer en Ommen

De dj's die dit jaar meedoen zijn Frank van der Lende en Eva Koreman, Sander Hoogendoorn en Herman Hofman en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen, maakte 3FM vanochtend bekend. In drie dj-teams maken ze tijdens de tocht 24 uur per dag live radio en bezoeken acties die luisteraars organiseren. De dj's lopen in deze regio onder andere via Zutphen en Laren (Gelderland) naar Deventer. Vanuit de Hanzestad wordt de voettocht vervolgd richting Raalte, Holten en Hellendoorn. Daarna worden Ommen, Zuidwolde en Pesse ook aangedaan. In deze plaatsen zullen zogenoemde chequepoints worden ingericht.

Andere opzet

De actie is de opvolger van 3FM Serious Request waarmee jarenlang miljoenen euro’s werden opgehaald voor diverse goede doelen. De tanende belangstelling maakte een andere opzet van de actie nodig. Dat werd The Lifeline. In 2018 was de eerste editie. Onder het motto ‘Red levens: join The Lifeline’ werd 1,3 miljoen euro opgehaald.