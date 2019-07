5 tips: zo herken je wolvensporen op de Veluwe

Een wolf heeft grote poten, het formaat van de poot van een Sint Bernard hond.



Als er een ondergrond is waarbij sporen makkelijk te herkennen zijn, let dan op of het spoor in één rechte lijn loopt. Wolven lopen zo honderd meter langs dezelfde lijn, terwijl honden scharrelen. Die dribbelen heen en weer en snuffelen overal aan.



Een wolvendrol is een stuk groter dan een hondendrol. Er zitten altijd haren in, en vaak is de poep een beetje wit. Dat witte komt van botten die ze hebben opgegeten.



De prooi van een wolf is niet alleen doodgebeten, maar ook grotendeels opgevreten. Als een hond een ree bijt, laat hij de ree daarna liggen. Een wolf grijpt een ree bij z'n keel en eet daarna bijna het hele middenstuk op. Dat is trouwens geen probleem, want er zijn in Nederland wel 100.000 reeën. Meer dan genoeg.



Een wolf is het beste te herkennen aan z'n typische gehuil. Op de Veluwe is nog geen wolvengehuil waargenomen. Rond grote steden passen wolvenroedels zich vaak aan, omdat ze weten dat de mens een bedreiging voor ze kan zijn.