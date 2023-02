5 x hier in Arnhem scoor je goedkope imitaties van bekende cosmeticamerken

indebuurt.nlZogeheten dupes zijn producten die bijna niet van dure merken te onderscheiden zijn. Op de verpakking na dan, die is vaak anders. Voordeel van deze imitaties is dat ze stukken goedkoper zijn dan het origineel. Maar welke zijn er allemaal en waar scoor je ze? indebuurt zocht het voor je uit.

Dupes bij drogisterijen

Volgens dit artikel van JAN Magazine maakt L’Oréal Paris een goede namaakfoundation van het merk NARS. Het gaat om de L’Oréal Paris True Match Foundation. Scheelt je zo’n 23 euro. De Fit Me-concealer van Maybelline zou ook een prima vervanger zijn van de concealer van NARS en je betaalt er 21,50 euro minder voor. Je koopt deze dupes bij Kruidvat, Trekpleister en Etos.

Budgetversie van parfum

Etos verkoopt het merk La Rive dat bekendstaat om hun imitaties van duurdere parfums als Lacoste, Paco Rabanne en Chloé. Voor een geurtje van La Rive betaal je 9,99 euro, een fractie van de prijs van het origineel. In Arnhem vind je Etos onder meer in de binnenstad, op het station en in winkelcentrum Kronenburg.

Action-parfum

In dit artikel van Womanly staat welke actionparfums vrijwel niet van echte merken te onderscheiden zijn. Zo zou Marsela van Figenzi (100ml voor 1,95 euro) een dupe zijn van La Vie est Belle van Lancôme (100 milliliter voor zo’n 100 euro). In Arnhem vind je een Action op onder meer het Brouwersplein, de Nieuwstraat en in winkelcentrum De Lely.

Hema

Ook bij Hema scoor je een budget-versie van een wat duurder product. De vloeibare highlighter van het warenhuis is volgens JAN Magazine een perfecte dupe van de Beauty Light Wand-highlighter van Charlotte Tilbury. De Hema-variant is acht keer goedkoper!

Zara

Dat kledingketen Zara parfums verkoopt wist je misschien al. Maar wist je ook dat veel van die parfums verdacht veel op de geuren van bekende merken lijken? Zo is Gardenia volgens website Beautify een dupe van YSL Black opium en is Femme de budgetvriendelijke versie van Dior Hypnotic Poison.

Arnhemse bespaartips

Wil je meer Arnhemse bespaartips zoals dit artikel over dupes? indebuurt Arnhem maakte een speciaal overzicht met gratis uitjes en producten, goede deals, winkels waar je voordelig uit bent en budgettips. Op de besparenpagina vind je bijvoorbeeld nieuwtjes over winkels die strooien met korting, hoe je gratis planten scoort en waar je voordelig kan tanken. Zo helpen wij jou een handje om centen over te houden.

