Vers brood en baklava: 5 x lekkere Turkse bakkers in Arnhem

Hij hief het glas met de man die even later zijn moordenaar werd: ‘Yüksel was zijn prooi die dag’

Het leven van de 47-jarige Yüksel was juist in een rustiger vaarwater gekomen. Hij was blij met zijn huisje in de Arnhemse wijk de Geitenkamp. Omdat hij wist hoe het was om geen vaste plek te hebben, haalde hij de 56-jarige Bertus ter M. in huis en hieven ze samen het glas. Dat werd hem fataal.