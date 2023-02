7 x Arnhemse restaurants die jullie op je bucketlist hebben staan

Noodle Works

Arnhemmers die houden van gerechten uit de Aziatische keuken kunnen hun hart ophalen in de stad. Er zijn allerlei restaurants waar je terecht kunt voor bijvoorbeeld Indiaas, Thais, Chinees en Indonesisch eten. Noodle-liefhebbers gaven aan dat Noodle Works op het lijstje staat om te bezoeken.

Osteria Donna Pazzo

In het Presickhaeffs Huys in Arnhem opende in mei 2022 een nieuwe osteria. Dat is een Italiaanse wijnbar waar je ook uit eten kunt. Uitbater Tamara vertelde destijds dat ze ingrediënten en gerechten die ze zelf kúnnen maken, zelf maken. ”De limoncello staat in wekpotten! De citroenen komen uit Italië.” Proberen maar!

Eetwinkel STROOM

Eetwinkel STROOM werd door Arnhemmers genoemd als antwoord op de vraag welke restaurants op hun bucketlist staan. Bij STROOM staan gerechten op de kaart met veel groenten. Denk aan salades, wraps en soepjes. Zouden ze goede voornemens hebben? Voorheen kon je alleen aan de Sonsbeeksingel terecht, maar sinds eind vorig jaar vindt je STROOM ook in Arnhem-Zuid.

Bistrobar 7th

Hoeveel zevens wil je hebben! Bistrobar 7th is sinds 7 juli 2022, de zevende maand in het jaar, open in de 7straatjes in Arnhem. Arnhemmers zouden dit pareltje wel willen uitproberen, dus belandde de bistrobar op de bucketlist van restaurants. Op het menu van 7th staan onder andere cocktails, wijnen, kleine (borrel)hapjes, verschillende soorten toast en luxe hoofdgerechten zoals steak tartaar, ceviche en kalfssukade. Test als je langsgaat zelf wat voor cijfer dit restaurant krijgt!

Bistro Bootsma

Een bistro in Arnhem-Zuid waar stadsgenoten graag een keertje naartoe willen in 2023: Bootsma. Je eet hier een driegangenmenu voor 35 euro en er staan barbecuespecialiteiten op de kaart zoals runderbavette en T-bonesteaks. En wist je dat Bistro Bootsma een stadstuin heeft waar je lekker in het zonnetje kan zitten?

De Buurman

Aan de Jacob Cremerstraat 95 in Arnhem zat voorheen HANS Eten & Drinken, maar in november 2022 nam Maurits de tent over. Ogenschijnlijk is het alsof er niet zoveel veranderd is in het restaurant, maar toch waait er met de nieuwe eigenaar een frisse wind door de zaak die nu De Buurman heet. Sommige Arnhemmers zijn daar benieuwd naar, dus schopte De Buurman het tot de bucketlist van restaurants. Wist je dat je hier nu een high beer of high wine met borrelplank kunt krijgen voor 13,00 euro?

Brasserie Ludic

Nog een nieuwkomer in Arnhem: brasserie Ludic. De eigenaren van Bar Florian openden deze bistro eind 2022. Je kan hier uitgebreid lunchen en dineren. Er staan onder meer Franse vlees-, vis-, en vegagerechtjes op de kaart. Proberen maar!

