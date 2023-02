7 x tips om nieuwe mensen te leren kennen in Arnhem

indebuurt.nlBen je net naar Arnhem verhuisd en wil je graag een kennissenkring opbouwen? Of lijkt het je leuk om nieuwe mensen te leren kennen? indebuurt zette een aantal tips over hoe je in Arnhem nieuwe mensen kunt leren kennen voor je op een rijtje.

Waalstappers

Waalstappers is een platform waarop je nieuwe mensen kunt leren kennen door samen gezellige activiteiten te organiseren en te bezoeken. Voor 24 euro per jaar kunnen Arnhemmers zich abonneren en zo meedoen met activiteiten van andere leden, maar het is ook de bedoeling dat je zelf een keer een activiteit organiseert. Wil je meer weten? Karin vertelt je meer over Waalstappers in dit interview.

Singles ontmoeten bij Hannah Foodbar

Hannah Foodbar is een restaurant aan de Hommelseweg 43. De eigenaren houden geregeld avonden waarop vrijgezelle Arnhemmers andere singles kunnen ontmoeten, zoals Singles Vibes. Houd de Faceboopagina van de zaak in de gaten voor de laatste updates. Op zondagavond is het Laidback Sunday met livemuziek. Op sommige zaterdagen is er een dj aanwezig.

Sporten

Een manier om nieuwe mensen te leren is door je aan te sluiten bij een sportclub. Ga bijvoorbeeld zwemmen bij Valkenhuizen of meld je aan bij een dansschool. Door op vaste tijden te sporten, kom je regelmatig dezelfde mensen tegen en wie weet kom je iemand tegen waarmee je goed klikt. Met name groepslessen of teamsporten zijn hiervoor geschikt. Kletsen onder het genot van een bakkie koffie aan de bar in de sportschool kan natuurlijk ook!

Sportcentrum Indoor Action

Cursus volgen

Rozet biedt verschillende cursussen en workshops aan waarin je les krijgt van een vakbekwame docent. Deze cursussen en workshops zijn meestal voor een kleine groep met verschillende mensen. Door je aan te sluiten bij zo’n groep kun je nieuwe mensen leren kennen. Ook fijn: je deelt al gelijk een interesse. Wil je weten welke cursussen en workshops er zijn bij Rozet? Klik dan hier. En wist je dat je bij het Keramiekatelier aan de Hommelstraat ook toffe kleiworkshops kunt volgen?

Facebookgroepen

Nieuwe mensen leren kennen kan ook door je aan te sluiten bij een Facebookgroep. Kom je bijvoorbeeld uit het buitenland dan is de Facebookpagina voor Expats een aanrader. Een andere manier om nieuwe mensen te leren kennen is door vrijwilligerswerk te doen. Je vindt hier meer informatie over op de Facebookpagina van de Vrijwilligerscentrale Arnhem.

Korenmarkt

Misschien wat ‘ouderwets’, maar zeker niet minder effectief: duik de kroeg in! Op de Korenmarkt zijn heel wat kroegen en clubs te vinden. Bij verschillende bars kun je karaoke zingen en binnenkort opent er een silent disco in de Varkensstraat. Ben je rond de dertig? Dan zijn deze cafés een aanrader.

Werken in Arnhem

Nog een manier om met nieuwe mensen in contact te komen is door een baan te zoeken in Arnhem. Wie weet kom je in een leuk team terecht en maak je nieuwe vrienden. Er zijn momenteel een hoop vacatures, wellicht zit er een job tussen die bij jou past.

