7 x uitspraken die je een 'echte Ernemmer' nooit hoort zeggen

Brief van de week Vier Koningsdag voortaan op 1 mei

Een nationale feestdag voor één koning en zijn gezin is een beetje scheef ten opzichte van de inspanningen die 3,4 miljoen mensen dagelijks leveren om Nederland draaiend te houden. Als Koning Willem-Alexander zijn verjaardag voortaan inruilt voor de Dag van de Arbeid, dan maakt hij een statement voor de werkende middenklasse. Want het zijn deze werkenden die het beleid van Rutte IV betalen én moeten uitvoeren. Door de marktwerking draaien zij namelijk het meeste op voor de kosten om onder andere het milieu te redden en de gezondheidskosten te dempen. Nederland heeft deze vakmensen en beroepskrachten keihard nodig om onder andere de energietransitie te realiseren, de gezondheidszorg op peil te houden en laadpalen te installeren. Als Koning Willem- Alexander nou eens zijn nationale verjaardagsfeest inruilt voor een nationale feestdag op 1 mei als waardering voor al die 3,4 miljoen mensen. Dan kan hij zelf ook één dag uitrusten van zijn koninklijke taken voor de BV Nederland. Of nee, doe eens gek: maak er twee nationale feestdagen van! Een win- win situatie noemen neoliberalen dat.