75 jaar Airborne Wandeltocht in woord en beeld: meelopen als dankbetuiging aan moedige geallieerden

Veel mensen in Arnhem en omgeving hebben jaarlijks de eerste zaterdag in september geblokt in hun agenda om mee te kunnen wandelen in Oosterbeek. De Airborne Wandeltocht is een eerbetoon aan de gevallenen van de Slag om Arnhem in september 1944 en speelt een belangrijke rol tijdens de oorlogsherdenkingen in het najaar.

Honderden vrijwilligers

In het boek is daarom ook aandacht in tekst en beeld voor de aanwezigheid van de zeven oorlogsveteranen bij de 75ste editie afgelopen september. Bijzonder was dat de Britse veteraan Bill Larder (98) voor het eerst na 78 jaar terug was op de plek waar hij in 1944 met zijn maten had gevochten. Hij durfde nooit te komen, omdat hij bang was niet welkom te zijn. De Slag in Arnhem was volgens hem immers op een debacle uitgelopen. ,,Nu mocht hij ervaren hoe dankbaar de lokale bevolking hem is voor de immense moed waarmee hij en zijn kameraden voor ons hebben gestreden", zegt Van Aggelen.