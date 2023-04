9 x horecazaken die de afgelopen tijd openden of sloten in Arnhem

Dader ‘Beuningse Martel­moord’ mag mogelijk over 1 jaar de Pompekli­niek verlaten, tot verdriet van de nabestaan­den: ‘Wij zijn dubbel slachtof­fer’

Zeven jaar nadat hij zijn vrouw Hetty martelde en vermoordde wil Laurent D. (50) terugkeren in de samenleving. Mogelijk mag hij over een jaar ergens in Nijmegen of omgeving zelfstandig gaan wonen, zo bleek vrijdagmiddag bij de rechtbank in Arnhem. Tot verbijstering en verdriet van Hetty’s nabestaanden. Zij zijn met D. nog verwikkeld in een bizarre erfeniskwestie.