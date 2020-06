A50 afgesloten door brandende kraan: file tussen Apeldoorn en Arnhem

Column Remco Kock Sommige mensen identifice­ren zich met een gevulde koek, ik met een reiger

18 juni Zondagmiddag lag ik op de bank. Ik staarde naar een de vorige avond overgebleven gevulde koek. Ik herinnerde me een voetbalkantine in Dieren, waar ik ooit een gevulde koek bestelde. De barman zei: ,,De enige gevulde koek die we hier hebben, ben ik.”