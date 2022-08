A50 weer open na afsluiting van drie weken, asfalteren eerder klaar dan verwacht

A50 zit dicht dus vaker stilstaan in de omliggende dorpen: ‘Dit is gewoon een sluiproute’

Nu de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn in noordelijke richting is afgesloten, is het hommeles bij Ellecom en in Dieren. ,,Dit is gewoon een sluiproute. Al dat verkeer schuift nu over die prachtige traverse.”

16 augustus