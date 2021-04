Aanranding in studentenhuis: ‘Ik dacht dat haar ‘nee’ een soort van uitdaging was’

Freule Wilhelmina Taart is het huisvarken van Klarendal: ‘We praten heel wat af, ze snapt precies wat ik bedoel’

4 april ARNHEM - Het Arnhemse Modekwartier heeft haar eigen Babe. Ze heet Freule Wilhelmina Taart en is een varken van 3 jaar oud. Freule woont niet in een stal of schuur. Ze is een huisvarken dat als een diva op de bank ligt. In de afgelopen jaren groeide ze uit tot het troetelvarken van Klarendal, waar eigenaresse Beli Gerrits van den Ende haar aan een tuigje uitlaat.