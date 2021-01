Aansluiting van snelweg A50 naar A12 bij Arnhem enige tijd dicht na ongeluk

Altijd ‘de ander’ zijn. Simone Atangana Bekono debuteert met beklemmen­de roman

10 januari ARNHEM - Een autobiografisch boek moest het worden, het romandebuut van Simone Atangana Bekono (29). Direct na haar afstuderen aan creative writing bij ArtEZ in 2016, begon de Arnhemse eraan. Nu is ‘Confrontaties’ er, vier jaar later. Waarbij tussentijds het hele plan overboord ging, want de roman is fictie in plaats van autobiografisch.