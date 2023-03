Aanval op schapen in Renkum is volgens minister ‘verschrikkelijk’, maar geen reden om in te grijpen



De vermoedelijke wolvenaanval in Renkum, waarbij afgelopen weekend 18 schapen doodgebeten werden, is voor het kabinet geen reden nu extra maatregelen te nemen. Dat vertelde minister Piet Adema van Landbouw dinsdag aan een hevig verontruste Caroline van der Plas (BBB) in de Tweede kamer.