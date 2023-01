Aanvaring pont en binnenvaartschip tussen Huissen en Westervoort: kabels breken en pont drijft af

met video Vlaggen in top als voorpret voor carnaval in ‘Ernem’; ‘De mensen hebben er weer zin in’

Met 120 banieren in de kleuren rood, groen en blauw is Arnhem maandag ondergedompeld in vrolijke voorpret voor carnaval. ,,Eindelijk kunnen we weer feesten”, zeggen Francette Derksen en Femke Wismans van 026 Carnaval namens alle verenigingen. ,,Je kunt het echt merken aan de mensen. Ze hebben er weer zin in na de jaren van corona.”

30 januari