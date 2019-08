Accu van e-bike in trek bij dieven: ‘In een rugzak kun je er zo zes meenemen’

Vuile grond houdt Arnhem al decennia in de greep

29 augustus ARNHEM - De gemeente Arnhem zit in de maag met ernstig vervuilde grond bij een woonwagenkamp in Presikhaaf. De bult is daar tijdelijk neergelegd om geld te besparen. Dat was normaal in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Grondige bodemsanering was veel te duur.