Achilles slaat slag met aantrekken clubloze spits Massimo Fonseca Hoogerwerf

Politie neemt 900 kilo vuurwerk in beslag tijdens grote controle op de A12: ‘Dit is echt bizar veel’

Tijdens een grote politiecontrole op de A12 tussen Zevenaar en Duiven heeft de politie donderdag 900 kilo aan vuurwerk in beslag genomen. De hele dag werden auto’s van de weg gehaald die tot de nok toe gevuld waren met vuurwerk dat in Nederland verboden is.

30 december