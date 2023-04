Afgelopen vijf jaar minder aangiftes winkeldiefstal in Rheden

open huizen dag Nikita en Roy wonen met hun kinderen nog bij zijn ouders door overspan­nen woning­markt: ‘We zoeken al vier jaar, zonder succes’

Ze wonen nu, met hun twee kinderen, nog thuis bij zijn ouders in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd. Nikita Maas en Roy Wittens hopen snel naar Angeren te verhuizen. Zij schreven zich tijdens de Open Huizendag, zaterdag, in bij makelaar Arns & De Leeuw in Huissen, die het project De Poel in beheer heeft.