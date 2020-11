Afro Bros tekenen platendeal in Amerika: ‘Maar we blijven lekker in Arnhem wonen’

Arnhemmer scheurt met 124 kilometer per uur weg na politiecon­tro­le

11 november ARNHEM - Een 28-jarige Arnhemmer is dinsdagavond op de bon geslingerd nadat hij op de Voetiuslaan in Arnhem met een snelheid van 124 kilometer per uur wegreed na een politiecontrole. De maximumsnelheid daar is 50 kilometer per uur.