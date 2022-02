Afzien in het Amerikaanse leger: Josse is een échte ‘ranger’ na 62 dagen in de bergen én het moeras

update Politie vindt vuurwapen bij verkeers­con­tro­le: bestuurder aangehou­den in Arnhem

ARNHEM - Bij een reguliere verkeerscontrole hebben leden van het Politieteam Verkeer Oost Nederland dinsdagmiddag een vuurwapen aangetroffen in een auto. De eigenaar van het vuurwapen is aangehouden. De bestuurder werd De controle werd uitgevoerd op de N325 (Ijsseloordweg) in Arnhem nadat de automobilist verschillende verkeersovertredingen had begaan.

