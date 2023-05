Agent komt handen tekort bij arrestaties: verdachte in handboeien vlucht weg

COLUMN Contactlo­ze pinpas van contactlo­ze bank: is de klant koning, of wordt het bedelen op straat?

Op Koningsdag verloor ik – dronken – mijn pinpas. Ik naar huis, om de pas te laten blokkeren, want contactloos betalen biedt kansen aan oneerlijke vinders. Een paar uur later bleek de pas gevonden in café ’t Moortgat.