Agente uitmaken voor ‘kutwijf’ kost Michella Kox 500 euro

Arnhemse taxichauf­feur start actie tegen mondkapjes­plicht: ‘Het is schijnvei­lig­heid’

22 oktober ARNHEM - Taxichauffeur Jan Verniers uit Arnhem is een actie begonnen tegen de mondkapjesplicht in taxi’s en het openbaar vervoer. ,,Ik vervoer vaak oudere kwetsbare mensen voor regionaal vervoerder Avan, die vaak buiten adem raken van zo’n kapje. Hygiënisch ermee omgaan is onmogelijk. Het kapje is schijnveiligheid. Naar mijn idee is dat ook wetenschappelijk bewezen. Laten ze het per direct afschaffen.”