Agenten zien mannen vuilniszakken dumpen in Malburgen; wietkwekerij in Presikhaaf snel ontdekt

Tijdens een surveillance zagen agenten hoe twee personen vuilniszakken met potgrond uit een grijs bestelbusje laadden op de Wikkestraat in Arnhem. De poging om alle zakken in de ondergrondse container te dumpen, werd onderbroken door de agenten. Het vermoeden bestond dat de grond afkomstig was van een hennepkwekerij. Een 32-jarige man uit Arnhem en een bewoner van een huis aan de Wijenburglaan in Presikhaaf zijn hierbij aangehouden.

Twee hennepkwekerijen

Na onderzoek vond de politie in het huis van een van de verdachten een hennepkwekerij. Die bleek niet meer in werking te zijn. In een andere woning aan diezelfde Wijenburglaan werd nog een wietplantage ontdekt. Die was nog wel in gebruik en bestond uit bijna 200 planten, laat een woordvoerder van de politie weten.



De bewoner van het tweede adres is ook aangehouden. Evenals een 60-jarige man uit Arnhem. Of er een link is tussen de twee adressen, is nog niet duidelijk.