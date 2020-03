Agressieve hond valt hert aan in Arnhem: ‘Weten niet zeker of hij het gaat redden’

Het hert werd aangevallen ter hoogte van de Eldensedijk. Zowel de brandweer als de dierenambulance waren snel ter plaatse. Zij proberen het dier te redden. ,,Voor zover wij weten was er geen baasje bij de hond. Het hert is erg gestrest en we weten niet zeker of het dier het gaat redden”, zegt een medewerker van de dierenambulance. Het hert is in een plastic kist gelegd. De jachtopziener gaat kijken of het dier uit zijn lijden moet worden verlost.

Aan de regels houden

Boswachter in het gebied, Jan Floor, geeft aan dat het verboden is honden los te laten lopen bij de Stadsblokken. ,,Het is de tweede keer dit jaar dat een hond hier een ander dier grijpt. Van de zomer was het een koe van een plaatselijke boer.”



Floor zegt dat het hondenverbod niet voor niets geldt in het gebied. ,,Als we het leuk vinden om herten en andere beesten in de stad te hebben, moeten we ons schikken aan het feit dat honden nou eenmaal dichtbij hun oer-instinct staan. Het blijven jagers. Niet alle honden, maar veel wel.” Dat betekent volgens Floor dat het geen goed idee is honden los te laten lopen in de buurt van wild.



De hond is nog niet gevonden.