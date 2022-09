Agressieve serval duikt ineens op in tuin: ‘In plaats van vluchten kwam die blazend op mij af’

ARNHEM - Een wilde servalkat heeft zaterdagochtend enkele uren de tuin van dierenarts Bas Arends bezet. De van oorsprong Afrikaanse kat gedroeg zich agressief en liet zich niet wegjagen. ,,Een huiskat is redelijk snel bang te maken, maar deze kwam in plaats van te vluchten blazend op mij af”, zegt Arends.

Het was zijn vriendin die hem zaterdagmorgen rond half zes wakker maakte met de opmerking dat er een heel grote kat in de tuin aan de Bonavista in Arnhem in gevecht was met hun kat. ,,Ik dacht, dat zal wel meevallen, maar toen ik buiten kwam zag ik meteen dat het geen normale huiskat was. Dit dier zat mij brutaal aan te kijken en was niet van plan zich te laten wegjagen”, vertelt Arends.

De serval kat, in een woonwijk in Arnhem

Quote Het dier probeerde zelfs via het raam het huis binnen te komen. We konden ons huis niet meer uit

Serval leeft op de Afrikaanse savannen

Een serval is een middelgrote katachtige die in het wild leeft op de Afrikaanse savannen. Het dier is twee tot drie keer groter dan een normale kat en kan van kop tot en met romp tot een meter lang worden. In Nederland mag het dier als huisdier worden gehouden. Wetgeving moet het houden van servals na 2024 verbieden.

Arends gooide nog steentjes buiten de tuin in de hoop dat het dier daar achteraan zou gaan. Dat deed hij ook, maar meteen daarna kwam hij weer terug. ,,Ik probeerde via een open raam met een gieter het dier te verdrijven, maar ook daar was ie niet van onder de indruk. Het dier probeerde zelfs via het raam het huis binnen te komen. Ik ben niet bang voor katten en ook niet voor deze, maar nam wel het zekere voor het onzekere. We konden ons huis niet meer uit.”

Nadat de medewerkers van de dierenambulance hadden verteld dat zijn niet de middelen hadden om de serval te vangen, belde Arends de politie. Wijkagent Eric Hortensius wist niet wat hij kon verwachten. Eerst zag hij een kat onder een auto zag wegschieten en dacht aan loos alarm. ,,Was dat nu alles, dacht ik even. Maar toen we de tuin in wilden zagen we ineens die serval zitten. Dat was wel even wat anders”, zegt Hortensius.

Dierenarts Burgers’ Zoo niet onder indruk

Hij belde met Burgers’ Zoo. De dierenarts van de dierentuin bood uitkomst. Hij schoot een verdovingspijl op de reuzenkat, waarna het gevaar geweken was. ,,Die man werkt dagelijks met tijgers en leeuwen. Hij was niet onder de indruk van de serval”, zegt Hortensius lachend.

Eenmaal verdoofd bracht de dierenambulance de agressieve kat naar Dierentehuis Arnhem en Omstreken in Velp. ,,Het baasje heeft het dier inmiddels opgehaald. Wij zijn ook helemaal niet geoccupeerd om dit soort grote dieren op te vangen. En al helemaal niet als ze agressief zijn. We horen wel vaker dat mensen servals houden en ze zijn niet altijd agressief zoals deze. We zijn blij dat ie weer terug is bij de eigenaar”, zegt dierenarts Marion van Lent van het Dierentehuis Arnhem.

Terug naar haar collega Bas Arends. ,,Ik wil benadrukken dat een serval absoluut niet geschikt is als huisdier. Ik hoop dus dat dat verbod er snel komt. Daar zullen heel veel dierenartsen het mee eens zijn.”