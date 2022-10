Ahmed Marcouch over kwestie Kökçü: ‘Heel egoïstisch om de vrijheid van een ander niet te steunen’

Alle winkels van Dille & Kamille dicht op Black Friday: ‘Wij gaan salamander­poel­tjes graven’

Uren in de rij tussen geprikkelde koopjesjagers of teleurstelling als jouw favoriete product uitverkocht is. Niets van dat alles bij Dille & Kamille in Arnhem en Nijmegen. De winkelketen sluit de deuren op Black Friday, de medewerkers duiken de natuur in.

11 oktober