Airborne Museum blij met 107.500 bezoekers, maar record van vóór corona-uitbraak is nog ver weg

Nu staat het echt vast: ook tegen een horrorwin­ter is het dak van GelreDome bestand

ARNHEM - Er is uiteindelijk toch niets mis met de dakconstructie van GelreDome. Het dak is, zoals het hoort, sterk genoeg om niet te bezwijken bij hevige sneeuwval. Dat is de slotconclusie van maandenlange inspecties en onderzoeken in het Arnhemse stadion. ,,Het dak is voor de komende vijftien jaar goedgekeurd.”

9 januari