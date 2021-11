Airborne-veteraan Wilf Oldham (101) overleden: bescheiden, humorvol en die hard Vitesse-fan

Update + video Politie veegt Velper­poort en Steen­straat in Arnhem leeg

ARNHEM - In Arnhem is dinsdagavond een groep van zo'n dertig relschoppers samengekomen. De politie en de ME zijn daarbij aanwezig. In verschillende straten werd mensen verzocht te vertrekken, zoals de Driekoningenstraat, de kop van de Steenstraat, het Velperplein en Hertogstraat.

24 november