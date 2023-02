Ajax draait achterstand om bij Vitesse en blijft Feyenoord in de nek hijgen

Met een zuinige zege op Vitesse blijft Ajax in het spoor van koploper Feyenoord. Indrukwekkend was het spel van de Amsterdammers niet bepaald, maar het resultaat was welkom voor Ajax, drie dagen na de Europese uitschakeling tegen Union Berlin: 1-2.

Opwindend was het duel in Arnhem slechts bij vlagen, het Amsterdamse veldspel was verre van imponerend, maar voor Ajax telde vanmiddag bovenal de overwinning. Het spelbeeld in Arnhem was ongeveer zoals je dat vooraf zou verwachten. Terwijl Ajax vanaf het eerste fluitsignaal het spel trachtte te maken, loerde Vitesse vanuit een gesloten organisatie op de tegenstoot, met veel zogenoemd ‘lopende’ middenvelders. Het leidde tot een aardige eerste helft, waarin een fantasieloos Ajax weliswaar het meeste balbezit had, maar de thuisploeg tot de meeste doelpogingen kwam.

Vitesse ontsnapte na negentien minuten niettemin nadrukkelijk aan een strafschop, toen Nicolas Isimat-Mirin opzichtig hands maakte. Scheidsrechter Dennis Higler floot voor een duwtje van Dusan Tadic: een situatie die erg deed denken aan de situatie bij FC Twente-Feyenoord van een paar weken geleden, toen met Robin Pröpper en Santiago Gimenez.

Grofweg tien minuten later viel de openingsgoal aan de andere kant. Eerst schoot gelegenheidsspits Matus Bero nog een enorme kans tegen de benen van Gerónimo Rulli, daarna kopte Marco van Ginkel fraai een hoekschop van Maximilian Wittek in de verre hoek: 1-0. Wederom, en net als donderdag tegen Union Berlin, kreeg Ajax een wel erg simpele goal tegen uit een corner.

Het goed gevulde Gelredome ging er nog eens goed voor zitten, maar twee minuten later was het alweer gelijk. Tadic lepelde een vrije trap in het strafschopgebied, die slecht werd weggekopt door Isimat-Mirin, pal voor de voeten van Davy Klaassen: 1-1.Voor rust was Vitesse-speler Millian Manhoef nog een paar keer dreigend, maar in de tweede helft kwam Ajax snel op voorsprong. Simpel kopte Edson Álvarez een corner van Tadic binnen bij de eerste paal: 1-2.

Het was een doelpunt dat wel paste in het spelverloop na rust. Met Calvin Bassey in de ploeg voor Steven Berghuis kon Álvarez doorschuiven naar het middenveld. Prompt had Ajax wat meer grip op Vitesse, dat steeds moeilijker tot counters kwam.

Veel grote kansen kregen de bezoekers na de treffer van Álvarez echter ook niet meer. Steven Bergwijn schoot wild over, terwijl Manhoef aan de overkant op Rulli stuitte. In de slotfase kreeg invaller Brian Brobbey nog een enorme kans. De spits schoot ongecontroleerd naast, maar de zege van Ajax kwam in de fase daarna niet echt meer in gevaar.

