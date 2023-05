Ajax Kids Tour trekt minder kinderen dan gedacht, maar Suus (10) blijft fan: ‘Ik had gevraagd of ze naar Bemmel kwamen’

RIJNSTATE NAAR ELST Voor de oogartsen heeft verhuizing naar Elst alleen maar voordelen: ‘We kunnen zeer efficiënt werken’

Rijnstate bouwt een nieuw ziekenhuis in Elst. De komende maanden kijken wij mee achter de schermen. Vandaag: oogpatiënt hoeft niet meer in de lift naar de OK.