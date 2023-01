Al jaren een bouwplaats, maar deze foodhall moet de Korenmarkt nog altijd doen bruisen: ‘We rekenen op het voorjaar’

Korenmarkt krijgt trendy flex­werk-kan­toor en luchcafé: ‘Waanzinnig goed’

ARNHEM - Ontwikkelaar Green DNA uit Apeldoorn broedt op een plan voor een hip kantoor voor flexwerkers met horeca onder de titel Mr Green in de leegstaande panden achter de Korenbeurs in Arnhem. Ook wordt bekeken of een combinatie mogelijk is met een hotel of een andersoortige formule.

29 januari