Alaaf! Alle handige info over carnaval in Arnhem op een rijtje

indebuurt.nlOf je het nou wel of niet viert, voor Arnhemmers is het handig om te weten wat er speelt rondom carnaval in de stad. Sommige inwoners willen weten wat er te doen is, anderen zijn geïnteresseerder in wegafzettingen tijdens de optocht. Daarom hier alles wat je wilt weten over carnaval in Arnhem op een rij.

Carnavalsoutfit scoren

Voor de carnavalvierders die een nieuwe outfit nodig hebben komt dit lijstje met winkels waar je een outfit scoort goed van pas. Want waar in Arnhem shop je vrolijke carnavalskleding en -accessoires? indebuurt zette een aantal adresjes op een rijtje.

De route van de Ernemse Optog

Na drie jaar radiostilte gaat de Ernemse Optog dit jaar door! Een feestelijke stoet van kleurrijke wagens, muziek en verklede mensen trekt op 19 februari 2023 door de straten van Arnhem. Doe je mee? Of ga je kijken? Check hier de route van de carnavalsoptocht in Arnhem.

Feestjes en activiteiten

Carnaval alleen voor plekken ‘onder de rivieren’? Niet als het aan Arnhemmers ligt. Rondom dit festijn is er van alles te doen in de stad. De Ernemse Optog is 19 februari, er is feest in Musis, op de verschillende plekken in de stad kun je weer ‘frühschoppen’. Kortom: er is genoeg om je mee te vermaken! Hier een lijstje met leuks.

Betekenis van de carnavalsvlag

Is het je al opgevallen dat Ernems eigen carnavalsvlag weer wappert aan verschillende masten in de stad? Hij heeft de kleuren rood, groen en blauw, maar waar staan die eigenlijk voor? Rood staat symbool voor het Arnhemse ‘hert’, blauw voor rivier de Rijn en groen voor de parken en bossen in de stad. De vlaggen hangen sinds begin februari en blijven wapperen totdat carnaval weer voorbij is.

Volledig scherm De rood, groen, blauwe vlaggen © indebuurt Arnhem

Afgesloten wegen

Dat de carnavalsoptocht dit jaar weer door Arnhem trekt betekent feest en kleurrijke wagens, maar ook wegafzettingen op bepaalde plekken. Woon je aan de route, rijd je op 19 februari door Arnhem of ga je die dag met het OV? Check dan waar in Arnhem je rekening moet houden met wegen die dicht zijn.

Carnaval vieren buiten Arnhem

Wil je wel carnaval vieren, maar niet in Arnhem? In omliggende stadjes en dorpen is het ook feest in het weekend van 19 februari. indebuurt zette op een rijtje naar welke plaatsen in de buurt van Arnhem je toe kan en wat daar te doen is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!