Alarm om kloof in kwetsbare wijken: ‘Tweedeling dreigt’

Column Remco Kock Ik vermoedde dat de jonge vrouw geen saldo had, omdat ze dreadlocks had, tattoos en een krakersach­ti­ge kleding­stijl

20 mei Het was misschien een discriminerende gedachte, dat de alternatieve jonge vrouw met de twee bulldogs geen saldo had. Maar het was de eerste verklaring die me te binnen schoot, toen ze zo snel weer bij de pinautomaat op het Willemsplein vandaan liep, zonder briefjes op te bergen in haar portemonnee.