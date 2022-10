‘All you can eat’ en dan is het ook nog met zorg gemaakt bij restaurant ’t Volk

Onbewoond huis in Arnhem blijkt tot in de badkamer vol te staan met hennepplan­ten

ARNHEM - In een woning in de Arnhemse wijk Malburgen-Oost is een hennepkwekerij opgerold. Het huis was niet bewoond, maar iedere kamer werd gebruikt voor ‘bedrijfsmatige hennepteelt’. De wietplanten, zo’n 400 in totaal, stonden tot in de keuken en de badkamer.

